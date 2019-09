Enda en person død av e-sigaretter i USA

Enda en person er død av lungesykdom etter røyking av e-sigaretter i USA. Dermed er tre mennesker døde og flere hundre syke av e-sigaretter i USA.

Amerikanske helsemyndigheter gransker nå om cannabis på svartebørsen kan ha bidratt til de tre dødsfallene i Indiana, Illinois og Oregon.

Men foreløpig sier de at det ikke er funnet noen enkel substans i alle laboratorieprøvene som er undersøkt.

Myndighetene undersøker også et fjerde mistenkelig dødsfall, og Ileana Arias, som er talskvinne for helsemyndighetene CDC, sier at de har registrert 450 tilfeller av lungesykdom med forbindelse til røyking av e-sigaretter.

En lungeforsker i North Carolina, Daniel Fox, sier at pasientene han har undersøkt, har en type lungebetennelse som ikke er smittefarlig, men som oppstår når folk puster inn oljer med flytende substanser i lungene.

Tester i New Yorks helsedepartement viser høye nivåer av vitamin E-oljer i e-sigarettene som alle de 34 som er blitt syke i delstaten, har røykt.

Vitamin E-acetat er et vanlig næringssupplement som normalt drikkes eller smøres på huden, men som kan være skadelig om det inhaleres.

