Enda en seier for Demokratene i Florida

Demokratene sikret seg sin andre seieren av de 23 de trenger for å vinne flertall i Representantenes hus etter at en krets i Florida nå blir demokratisk.

Ifølge CNNs prognose har Donna Shalala, som var statsråd i Bill Clintons administrasjon, vunnet i en krets ved Miami der den republikanske representanten ikke stilte til gjenvalg.

I Virginia slo Jennifer Wexton ut den sittende republikanske kongressrepresentanten Barbara Comstock i en krets som ligger i forstedene til Washington D.C.

Seieren i Virginia var ventet i en krets som er blitt stadig mer demokratisk med årene, blant annet fordi den er hjemkretsen til mange byråkrater i den føderale staten.

Med de to seirene trenger Demokratene å vinne ytterligere 21 representanter for å få flertall.

Leder i 21 kretser

Foreløpige, tidlige resultater viser at demokratiske kandidater leder i om lag 21 kretser der republikanerne i dag har representanten i Kongressen, blant annet i Florida, Texas, New Jersey, North Carolina og Ohio.

Det må understrekes at det er tidlig, at de opptelte valglokalene er ikke nødvendigvis representative for hele kretsen, og at ledelsen skifter hele tiden etter hvert som stemmer telles opp.

Det gjelder for eksempel i et normalt svært republikansk distrikt i Kentucky som demokratene håper å vinne. Der skifter ledelsen hele tiden mellom den sittende republikaneren Andy Barr og utfordreren Amy McGrath.

Florida på vippen som alltid

Når det gjelder senatsvalget, ligger den demokratiske senatoren Bill Nelson nesten likt med guvernør Rick Scott etter at godt over halvparten av stemmene er opptalt i Florida.

Men fortsatt mangler stemmer fra store demokratiske kretser i det sørlige Florida rundt Miami og Fort Lauderdale, og mindre republikanske kretser nordvest i staten

I Indiana ligger den demokratiske senatoren Joe Donnelly klart bak utfordreren Mike Braun, men her mangler stemmene fra de store byene.

Dersom Demokratene skal ha mulighet for å ta flertall i Senatet, må de holde på disse to delstatene.

Men i Texas viser de første overraskende tallene at demokraten Beto O'Rourke leder over senator Ted Cruz. Men det er svært tidlig i en stat som ikke har valgt en demokrat i noe statsomfattende verv på flere tiår.

(©NTB)

Mest sett siste uken