England kan få enda strengere koronarestriksjoner

Kort tid etter at den britiske regjeringen la til et nytt og strengere nivå med koronarestriksjoner, kan det komme enda en innstramming i England.

I utgangspunktet definerte regjeringen tre nivåer, men innførte nylig et nytt nivå 4 i London og Sørøst-England. Nå ser det ut til at selv det ikke er nok til å få bukt med smitten. Dermed kan det komme enda et nivå, antyder en regjeringskilde overfor avisen Daily Mirror.

Den nye koronavarianten, som ser ut til å være mer smittsom, er en av grunnene til at et mulig nivå 5 vurderes, skriver The Guardian. Ifølge en analyse fra London School of Hygiene and Tropical Medicine risikerer man å ikke få reproduksjonstallet (R) ned under 1 i England, selv om nivå 4 innføres i hele landet helt til slutten av januar.

Nivå 4 betyr at folk må holde seg hjemme og ikke møte noen som er utenfor egen kohort eller boble. Man har fortsatt lov til å møte én annen person utendørs. Alle butikker som ikke selger nødvendige varer, må holde stengt. Det er ikke lov å reise inn eller ut av områder på nivå 4, og det er ikke lov å overnatte borte fra hjemmet.

Det er ikke kommet noen beskrivelser av hva et mulig nivå 5 vil innebære, men en mulighet kan være å stenge skoler og gå over til fjernundervisning for de fleste av elevene.

(©NTB)

