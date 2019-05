Enighet om forlik på 400 millioner i Weinstein-saken

Harvey Weinstein og hans advokater skal ha kommet til enighet med alle som har rettet sivile krav mot ham etter opprullingen av sakene mot ham i 2017, skriver avisen Wall Street Journal torsdag. Her er Weinstein fotografert under et forberedende rettsmøte i New York i april Foto: Richard Drew/AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)