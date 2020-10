Enighet om humanitær våpenhvile i Nagorno-Karabakh

Armenia og Aserbajdsjan er blitt enige om en humanitær våpenhvile i Nagorno-Karabakh. Det opplyser landenes utenriksministre i en felles uttalelse.

Våpenhvilen skal tre i kraft fra midnatt søndag 18. oktober, ifølge identiske meldinger som er offentliggjort av utenriksdepartementene i Baku og Jerevan.

Nyheten kommer kort tid etter at konflikten i området er trappet kraftig opp. Lørdag ble det meldt at minst tolv sivile var drept og over 40 såret i et armensk rakettangrep mot et boligområde i byen Ganja i Aserbajdsjan.

Flere boligblokker ble lagt i grus i angrepet, som kom timer etter ny skyting mot Stepanakert, den største byen i utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh. Aserbajdsjanske styrker antas å ha stått bak dette.