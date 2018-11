Enorme køer før Thanksgiving i USA

Økonomien bidrar til at amerikanere legger ut på reise. I Los Angeles er det ekstra ille og det kan bli enda verre.

LOS ANGELES (Nettavisen): «Holiday season» er i full gang i USA. Denne uka står Thanksgiving for tur og det merkes i stor grad på trafikken.

Bilder tatt av lokalkanalen NBC Los Angeles viser en total tettpakket motorvei 405. Los Angeles-veien er blant de mest trafikkerte i hele USA.

Mer enn 54 millioner amerikanere er ventet å reise i Thanksgiving-helgen, spår American Automobile Association (AAA), som på mange måter er USAs svar på NAF.

Det er det høyeste antallet siden 2005, og det vil føre til et uvanlig høyt trykk på veiene i og rundt storbyene i USA, ifølge organisasjonen.

Økonomien spiller inn

Los Angeles er kjent for sin ekstreme mengde biler og køer, og bildene fra NBC viser at høytidstrafikken var særs merkbar allerede to dager før selve «Thanksgiving Day» torsdag.

Bilene stod tettpakket i alle filer og i begge retninger, og ifølge NBC-journalist Beverly White løy ikke bildene.

- Høytidskøen er latterlig på 405 nå. Toppfart? 30 kilometer i timen, skrev White på Twitter

It has begun. This time-lapse video shows how holiday traffic is making the commute just north of LAX light up like a Christmas tree. 🚦 https://t.co/maHIKOARl8 #LAtraffic pic.twitter.com/pmSxVZ7ZRS — NBC Los Angeles (@NBCLA) November 21, 2018

Yep. Holiday getaway traffic is ridiculous on the #405 right now. Top speed? 20mph Argh. #nbc4you pic.twitter.com/7bXuDoZKgl — Beverly White (@BeverlyNBCLA) November 21, 2018

Ifølge AAA vil 4,2 mennesker i Sør-California reise mellom onsdag og søndag denne uka. Også det antallet er det høyeste på 13 år. Det er en økning på fem prosent fra året før.

De hevder USAs voksende økonomi gjør at mange nå føler de kan ta seg råd til bensin og ferie.

- Forbrukerne har mye å være takknemlige for nå: Høyere lønn, mer disponibel inntekt og økende nivå av formue i husholdningen, sier visepresident i AAA, Bill Sutherland, ifølge KTLA.

- Dette fører til flere starter høytidssesongen med å reise bort under Thanksgiving, noe som bygger opp under et positivt år for reiseindustrien, legger han til.

Økningen i antall reisende gjelder for hele USA. Antall mennesker som flyr eller kjører til dit de skal ventes å øke med rundt fem prosent.

I New York og Boston er noen strekninger ventet å ta nesten fire ganger så lang tid som vanlig, skriver Curbed.

Kan bli verre

Selv om trafikken rundt Los Angeles er ille nå, kan det bli enda verre. Meteorologene har nemlig varslet regn i California fra torsdag.

Det er uvant kost for sjåfører i delstaten og fører som oftest med seg en økning antall trafikkulykker, noe som igjen fører til flere og lengre køer.

Regnværet har også en effekt på brannene som har herjet delstaten de siste ukene. Regnet kan dempe den kraftige brannen, men også hindre letingen etter dem som har brent i hjel. Mannskaper som leter etter døde frykter likevel at regnet kan gjøre at levninger blir vasket bort.

Det er også ventet at regnet vil øke faren for jordskred i områder der brannen har herjet. Visse forskere hevder også at regnet kan føre aske med skadelige stoffer blir fraktet til bebodde områder, skriver NBC Los Angeles.

Camp Fire-brannen nord i California er den dødeligste og mest ødeleggende man kjenner til i delstatens historie. Woolsey Fire-brannen lenger sør har også krevd liv og store materielle skader.

