Enorme skogbranner raser fortsatt i Sibir

Enorme skogområder i Sibir var mandag fortsatt i brann. Ingenting tyder på at brannene er i ferd med å avta.

Over 200 branner raser over et område på over 280.000 hektar, ifølge russiske myndigheter. Det er et område som er større enn Luxembourg.

Flammene har de siste dagene spredt seg videre, selv om brannmannskaper er satt inn i slukningsarbeidet og har lyktes med å slukke et 50-tall branner.

Et langt større område på 2,7 millioner hektar står også i brann på så avsidesliggende steder at det ikke foregår slukningsarbeid. Også her har brannene spredt seg de siste dagene.

Ifølge Greenpeace har over 13,4 millioner hektar skog og kratt brent i Sibir siden årsskiftet. Det er et område større enn Hellas.

Hvert eneste år er det branner i skoger og på stepper i Sibir, men i år har de vært mer omfattende enn tidligere, delvis på grunn av tørke.

Brannene fører til store utslipp av CO2, og aske fra brannene kan få is i Arktis til å smelte raskere hvis asken legger seg på islagte områder.

Aske , branner og den generelle oppvarmingen av Arktis bidrar også til å tine permafrost i bakken. Tinende permafrost fører til utslipp både av CO2 og den kraftige klimagassen metan.

