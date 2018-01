Epost tyder på at Donald Trump ikke klarer å ligge unna forretningene sine

Bli med Nettavisen på innsiden av maktens sentrum.

WASHINGTON (Nettavisen): Det oser luksus av Trump International Hotel i Washington allerede før du passerer hovedinngangen. Når du kommer inn i lobbyen, ser du det karakteristiske trekket ved Donald Trump-hotell: Gullfargen.

Signaturhotellet til USAs president ligger bare tre kvartal fra Det hvite hus.

Den korte avstanden byr på en praktisk unnskyldning for alle statsledere som tar inn på Trumps hotell i håp om at det å bo der skal få USAs president i godt humør før deres audiens i Det ovale kontor.

Trump tjener tross alt gode penger på det. Det koster rundt 4000 kroner per natt å bo her, avhengig av rom og dollarkurs.

Kontroversielt

Hotellet er kontroversielt. Ikke fordi reisemagasinet Luxury Travels Intelligence har kåret det til det tredje verste i verden, eller fordi Trump-navnet på pompøst vis er trykket på alt fra sjampoflasker til tøfler. Det er kontroversielt fordi det antas at det profitterer på at Donald Trump er president – og at profitten ender opp på kontoen til presidenten selv.

- Hotellet går bra fordi folk bor der når de besøker Det hvite hus, konkluderer senioranalytiker Michael Bellisario hos Robert W. Baird and Co. overfor The Washington Post.

Det kan være økonomisk lønnsomt å bruke penger på Trumps hotell i Washington. Ekstremt lønnsomt, til og med.

I januar bodde ifølge Politico en gruppe på mellom 20 og 40 krigsveteraner her i tre netter i forbindelse med at de ville be Kongressen om å avskaffe loven som tillot ofrene etter 11. september 2001-angrepene på USA å saksøke Saudi-Arabia. De etterlot seg en regning på over to millioner kroner. Den regningen betalte til slutt Saudi-Arabia, via et lobbyistfirma.

Det kan ha vært langt billigere enn å tape et søksmål.

President Trump har møtt kritikken gjennom å love at alle hotellets inntekter fra fremmede statsmakter skal doneres til det amerikanske finansdepartementet.

Involvert selv?

Spørsmålet er om dette blir gjennomført. Det gjenstår å se. Et annet spørsmål er hvor involvert president Donald Trump selv er i driften.

- Jeg kommer til å la mine to sønner, Don og Eric, styre selskapet. De kommer til å gjøre det på svært profesjonelt vis. De kommer ikke til å diskutere driften med meg, sa Trump selv under en pressekonferanse i Trump Tower i New York City før han flyttet inn i Det hvite hus.

UNDER EN PRESSEKONFERANSE i Trump Tower i New York 11. januar 2017 bedyret Donald Trump at han ville overlate forretningene til sine sønner, Eric (til venstre) og Donald Jr. (nummer tre fra venstre). Datteren Ivanka er en del av hans rådgiverteam i Det hvite hus.

Det er som kjent ofte en viss avstand mellom hva Trump sier og hvor fakta befinner seg, noe hans 59 Pinocchio-karakterer i The Washington Post under valgkampen er et bevis på.

«Det er interessant å arbeide under Trump-paraplyen. Donald Trump selv skal egentlig være ute av forretningen og ha gitt den videre til sønnene sine, men han er definitivt involvert fortsatt … Så det er interessant og unikt på den måten. Jeg hadde et kort møte med ham for noen uker siden, og han spurte om bankettinntekter og demografi. Og han spurte om presidentvervet skadet forretningene. Så han virker selvbevisst om ting, iallfall mer enn han gir uttrykk for», skrev hotellets omsetningssjef Jeng Chi Hung i en epost til en bekjent 12. september 2017 ifølge The Daily Beast.

Hung hevder at innholdet er oppdiktet, ifølge hotellets daglige leder Mickael Damelincourt.

- Dette er totalt nonsens. Etter å ha sett eposten du viser til, har vi snakket med denne personen og han har bekreftet at han fant på disse påstandene i et forsøk på å overdrive sin viktighet overfor en tidligere arbeidsgiver. Han sier til meg at han aldri har møtt presidenten eller hatt noen samtale, sier Damelincourt til The Daily Beast.

Nettavisen sjekket inn på hotellet dagen før statsminister Erna Solberg møter president Donald Trump i Det hvite hus. Under vårt opphold her ble tidligere pressesekretær Sean Spicer observert i lobbyen.

Nettavisen filmet innsiden av Trump-hotellet inntil en vakt ga ordre om å stanse filmingen:

Beseiret søksmål

Flere organisasjoner har gått til søksmål. Den første rettsavgjørelsen gikk i Trumps favør.

Vaktbikkje-organisasjonen Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) anklaget president Trump for å bryte et punkt i grunnloven som begrenser offentlig ansattes mulighet til å utnytte stillingene sine til personlig berikelse fra utenlandske stater.

CREW gikk til søksmål på vegne av andre restauranter og hoteller i New York og Washington.

Dommer George B. Daniels konkluderte med at saksøkerne ikke klarte å bevise at de led tap av inntekt på grunn av spesifikke handlinger som president Trump har gjort.

- Det er bare naturlig at interessen for hans eiendommer har økt etter at han vant valget, fastslo dommer Daniels.

Ifølge The New York Times var dette trolig første gang på 230 år at en domstol har vurdert den såkalte emolulemt-klausulen. Dommer Daniels skrev i sin rettskonklusjon at det må være opp til Kongressen å vurdere om Trump bryter denne paragrafen.

- Denne domstolen vil ikke fortelle Kongressen hvordan den skal eller ikke skal utøve sin makt når det gjelder saksøktes påståtte brudd på denne paragrafen om berikelse fra fremmede stater, konkluderte dommer George B. Daniels.

MERKEVAREN til USAs president, altså hans etternavn, er synlig overalt inne på Trump International Hotel.

Heftig husleie – eller?

Den stive prisen for å bo her på Trump International Hotel, henger både sammen med den luksusen som tilbys og med hvor dyr husleien angivelig er.

Luksusen merker man på flere måter enn den pompøse gullfargen som finnes overalt. Når du sjekker inn, blir du geleidet til rommet av en pikkolo selv om du ikke har bagasje med deg. Han forteller litt om byggets historie - dette var tidligere byens hovedpostkontor - og han gir deg informasjon om praktiske ting.

Trump International Hotel betaler angivelig over to millioner kroner i husleie hver måned, altså over 24 millioner kroner i året. Det var iallfall avtalen da den ble inngått med General Services Administration (GSA).

Trump har etter dette utnevnt Emily Murphy som ny sjef for GSA. Demokrater i Kongressen beskylder GSA for å holde tilbake dokumenter om leieavtalen for det som tidligere var et postbygg, skriver The Washington Post.

«President Trumps interesse i Trump Old Post Office LLC er endret til en stiftelse hvor han er den eneste mottakeren. Under den reviderte avtalen vil president Trump fortsette å direkte profittere på Trump International Hotel, noe som bryter med leieavtalen», hevder kongressmannen Peter DeFazio, som sitter i komiteen for transport og infrastruktur og representerer delstaten Oregon i Representantenes hus.

DeFazio skriver i et notat at «President Trump kan for eksempel bruke fortjenesten fra Trump International Hotel til å betale tilbake lån som han personlig er ansvarlig for, som for eksempel lånet hos Deutsche Bank som er på over 400 millioner kroner».

Hva som er sant eller ikke, er det vanskelig å si med sikkerhet.

Lever på navnet

- Trump-organisasjonens svar på nesten alle spørsmål, er taushet. Det er ikke sånn at de ringer og skjeller deg ut, ikke engang som bakgrunnsinformasjon eller «off the record». Dette var gjeldende for valgkampen, dette gjelder for golfbanene nå og det gjelder for deres businesser generelt. De svarer det helt enkelt ikke. Du får ingen respons fra dem, så det er vanskelig å fortelle deres siden av saken, sier Pulitzer-vinneren David A. Fahrenthold fra The Washington Post til Longreads.com.

Her på Trump International Hotel i Washington tyder besøket på at det går bra. En artikkel i The Washington Post i fjor oppsummerte hvem som hadde vært innom de første seks månedene etter at Donald Trump ble president.

Romanias president Klaus Iohannis var her med sin kone før han møtte Trump i Rosehagen. Finansminister Steven Mnuchin bodde her i seks måneder – ifølge en talsperson for egen regning – etter at han fikk ståtsrådposisjonen. Rudy Giuliani poserte for selfier her samme dag som James Comey fikk sparken som FBI-direktør.

I juli var rundt 300 republikanske pengedonorer med på et event som de punget ut 280.000 kroner hver for å ta del i. Dette dro inn 80 millioner kroner til Trump og det republikanske partiet.

Hotellet legger ikke skjul på at strategien er å profittere på Trumps popularitet, men understreker også at de ikke aktivt markedsfører seg mot utenlandske ambassader.

- Samtidig som vi ikke klarer å tallfeste hvor mye business vi har fått på grunn av politikken, kan vi heller ikke tallfeste hvor mye vi har tapt, sier salgsdirektør Patricia Tang til avisen.

Norges statsminister Erna Solberg bor for ordens skyld ikke på Trumps hotell mens hun besøker Det hvite hus denne uka.

