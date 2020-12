Epstein-forbindelse tiltalt i Frankrike

Den kjente franske modellagenten Jean-Luc Brunel er tiltalt for seksualforbrytelser i Frankrike. Brunel var en nær assosiert av overgrepsdømte Jeffrey Epstein.

Brunel er tiltalt for voldtekt av mindreårige over 15 år og seksuell trakassering, opplyser påtalemyndigheten i en uttalelse lørdag.

Pågripelsen skjedde på flyplassen utenfor Paris, da Brunel var i ferd med å borde et fly til Senegal.

I amerikanske rettsdokumenter er Brunel blant annet anklagd å ha tilrettelagt for Jeffrey Epsteins tilgang til unge jenter.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han var tidligere dømt for å ha lagt til rette for prostituering av en mindreårig jente.

(©NTB)

Reklame De skal ringe minst 40 Lotto-millionærer på lørdag