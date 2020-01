Erdogan: 400.000 flyktninger er på vei mot Tyrkia

400.000 syriske flyktninger er nå på vei mot grensa til Tyrkia, som følge av nye syriske angrep i Idlib-provinsen, ifølge president Recep Tayyip Erdogan.

Den tyrkiske presidenten opplyste dette under en felles pressekonferanse med Tysklands statsminister Angela Merkel i Istanbul fredag, melder Reuters.

Tyrkiske hjelpeorganisasjoner bygger nå 10.000 hus i Idlib for å gi det stadig økende antallet flyktninger i provinsen tak over hodet og for å hindre flere fra å krysse grensa.

Tyskland har sagt seg villig til å bidra til dette arbeidet, ifølge Erdogan.

