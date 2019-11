Erdogan anklager kurdisk milits for avtalebrudd

Den kurdiske militsen i Syria har ikke trukket seg ut av grenseområdet mot Tyrkia som avtalt, hevder president Recep Tayyip Erdogan.

– Vi vet at det fortsatt er terrorister til stede i den sikre sonen. Disse områdene er ikke renset for terrorister ennå, sa den tyrkiske presidenten i nasjonalforsamlingen tirsdag.

Tyrkia innledet en militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen i Syria 9. oktober og vil opprette en såkalt sikkerhetssone på syrisk side av grensa.

Russland fikk i forrige måned i stand en våpenhvile, der Tyrkia gikk med på å innstille angrepene og la militsen trekke seg ut av området.

Russland hevder at YPG har holdt sin del av avtalen, og russiske og tyrkiske regjeringssoldater patruljerer nå i fellesskap et 10 kilometer bredt belte langs grensa.

Fortsetter angrepene

Erdogan hevder på sin side at YPG og amerikanske styrker har patruljert sammen innenfor området der Tyrkia vil ha kontroll, som strekker seg 30 kilometer inn på syrisk side.

Ifølge Erdogan har kurdiske milits også gjennomført angrep mot tyrkiske styrker fra utsiden av den såkalte sonen.

– Ankara kommer ikke stilltiende til å se på disse angrepene, sa han.

Invitert av Trump

13. november er Erdogan invitert til Det hvite hus av president Donald Trump, men det er fortsatt uklart om han kommer til å takke ja til invitasjonen.

– Vi vil ringe Trump før vi fatter en endelig beslutning, sa Erdogan tirsdag.

Den tyrkiske presidenten er rasende over et vedtak i Representantenes hus i den amerikanske Kongressen i forrige uke som slår fast at armenerne ble utsatt for folkemord av Det osmanske riket under første verdenskrig.

Kongressen vil også ha sanksjoner mot Tyrkia som følge av landets intervensjon i Syria, noe som har bidratt til å forsure det fra før anstrengte forholdet mellom de to NATO-allierte landene.

