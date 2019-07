Erdogan åpner for å mekle mellom USA og Iran

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han ønsker å mekle mellom USA og Iran i striden om Irans atomvåpenprogram.

I uttalelser publisert i den regjeringsvennlige tyrkiske avisen Sabah sier Erdogan at han har diskutert muligheten for å mekle sammen med Japans statsminister Shinzo Abe.

Abe skal ha spurt Erdogan om et mulig samarbeid, og Tyrkias president uttrykte at han er villig til å møte iranske ledere. Erdogan kom med uttalelsene da han snakket med tyrkiske journalister under et Kina-besøk.

Forholdet mellom USA og Iran har vært dårlig lenge, men har forverret seg den siste tiden.

Samme dag som uttalelsene til Tyrkias president blir publisert, slakter Erdogan USAs trusler om å nekte Tyrkia å kjøpe F-35 kampfly, med mindre landet innen 31. juli slår en strek over avtalen om å kjøpe det russiske luftforsvarssystemet S-400. Erdogan uttaler at det ville vært et «ran» hvis Tyrkia ikke får kjøpe de amerikanske kampflyene.

(©NTB)