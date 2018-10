Erdogan diskuterte Khashoggi-forsvinning med Saudi-Arabias konge

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Saudi-Arabias kong Salman har hatt sin første telefonsamtale om forsvinningen til journalisten Jamal Khashoggi.

Erdogan og Salman diskuterte «utfordringen med å kaste lys over saken om Khashoggi», og ble enige om «viktigheten av å danne en felles arbeidsgruppe i forbindelse med etterforskningen av saken», sier en kilde ved Erdogans kontor.

Tyrkia har tidligere uttalt at en arbeidsgruppe skal settes sammen i tråd med et saudiarabisk forslag. Få detaljer har imidlertid kommet ut om hvordan denne skal fungere.

I en uttalelse fra Saudi-Arabias utenriksdepartement heter det at Salman fikk bekreftet sitt lands «solide» forhold til Tyrkia i telefonsamtalen med Erdogan.

– Kongen ringte Erdogan for å takke presidenten for å ta imot kongedømmets forslag om å etablere en felles arbeidsgruppe for å diskutere forsvinningen til den saudiarabiske borgeren Jamal Khashoggi.

Salman understrekte også viktigheten av et godt forhold mellom Tyrkia og Saudi-Arabia og sa at «ingen bør kunne undergrave styrken til denne relasjonen».

Journalisten Jamal Khashoggi har vært savnet siden han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Kilder i det tyrkiske statsapparatet har sagt at de tror han ble drept inne på konsulatet, noe saudiarabiske myndigheter avviser.

Erdogan selv har valgt å være mer varsom, og uttrykt bekymring uten å komme med direkte anklager mot Saudi-Arabia.

