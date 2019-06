Erdogan hevder Mohamed Mursi ble drept

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder egyptiske myndigheter drepte landets tidligere president Mohamed Mursi.

Mursi døde brått under et rettsmøte mandag, nesten seks år etter at han ble styrtet i et militærkupp og fengslet.

Familien og menneskerettsorganisasjoner hadde lenge uttrykt bekymring over soningsforholdene til 67-åringen og anklaget myndighetene for å nekte ham tilgang til medisinsk hjelp, advokater og familien.

– Mursi led ingen naturlig død, han ble drept, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan onsdag.

– Mursi kjempet for livet på gulvet i rettslokalet i 20 minutter og myndighetene gjorde ikke noe for å redde ham, sa Erdogan.

Tyrkia vil nå gjøre alt for å stille egyptiske myndigheter til ansvar for den tidligere presidentens død, sier Erdogan, som også oppfordrer Den islamske samarbeidsorganisasjonen (OIC) til «å ta de nødvendige steg».

Mohamed Mursi tilhørte Det muslimske brorskap og ble i 2012 Egypts første demokratisk valgte president. I juli 2013 ble han styrtet i et militærkupp ledet av hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi, som siden har styrt landet.

FNs menneskerettighetskontor krever uavhengig granskning av Mursis dødsfall.

– Ethvert plutselige dødsfall i fangenskap bør følges opp med en umiddelbar, upartisk, grundig og transparent etterforskning gjennomført av en uavhengig instans for å klargjøre dødsårsaken, sier en talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

