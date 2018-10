Erdogan krever å få vite hvor liket av Khashoggi er

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan krever å få vite hvor levningene av den drepte journalisten Jamal Khashoggi er blitt av.

Erdogan sier samtidig at han er sikker på at Saudi-Arabias kong Salman vil samarbeide i etterforskningen. Presidenten tar videre til orde for å opprette en uavhengig kommisjon i kjølvannet av drapet.

(©NTB)

