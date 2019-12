Erdogan på uventet besøk i Tunisia

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom på uventet besøk i Tunisia onsdag, der han diskuterte Libya-krigen med sin tunisiske motpart Kais Saied.

Etter møtet med Tunisias president, bekreftet Erdogan overfor journalister at de to hadde diskutert «steg for å sikre en våpenhvile i Libya så raskt som mulig».

Ifølge den tyrkiske presidenten vurderer de to landene også å samarbeide for å finne en politisk løsning på krigen i Libya.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime. En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land siden kjempet om makten i landet.

