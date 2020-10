Erdogan sier Macron bør sjekke sin mentale helse

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan slakter politikken som Frankrikes president fører mot muslimer og ber ham sjekke sin psykiske helse.

– Hva kan du si om et statsoverhode som behandler millioner av medlemmer fra ulike trosretninger på denne måten: Først og fremst, få sjekket den mentale tilstanden, sa Erdogan i en TV-sendt tale lørdag.

Macrons forslag om å forsvare Frankrikes sekulære verdier mot ytterliggående islam har vakt sinne i den tyrkiske regjeringen.

Denne uken beskrev Macron islam som en religion som er i krise over hele verden, og han lovet at regjeringen vil styrke loven som i 1905 sørget for et skille mellom kirke og stat.

(©NTB)