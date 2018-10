Erdogan: Tett overvåking av flyplass og konsulat etter Khashoggis forsvinning

Saudi-Arabias konsulat og Istanbuls flyplasser har blitt holdt under oppsikt etter at journalist Jamal Khashoggi forsvant, sier president Recep Tayyip Erdogan.

Tyrkiske myndigheter har fulgt nøye med, på utkikk etter spor, fortalte Erdogan til journalister i Ankara søndag.

Erdogan kaller Khashoggi «en journalist og en venn» og sier han personlig har fulgt med på saken og vil kunngjøre resultater av etterforskningen på et senere tidspunkt.

– Jeg følger saken, og vi skal informere omverdenen om etterforskningens utfall, sa Erdogan.

Erdogan sa han håper Khashoggi blir funnet i god behold.

– Vi håper vi ikke blir stilt overfor en situasjon vi ikke ønsker, sa Erdogan, i det som fremsto som en henvisning til at anonyme tyrkiske kilder mener Khashoggi ble drept i konsulatet. En venn av Khashoggi hevder å ha blitt fortalt av kilder at Khashoggi ble drept og kuttet i småbiter på konsulatet.

Saudiarabiske tjenestemenn har kalt anklagene «grunnløse».

Khashoggi dro til konsulatet i Istanbul tirsdag for å hente noen ekteskapsdokumenter. Hans tyrkiske forlovede ventet utenfor. Hun sier han aldri kom ut igjen.

Khashoggi flyttet til USA i fjor fordi han var redd for å bli pågrepet i hjemlandet. I USA har han skrevet for blant annet Washington Post. Han er kjent for å være kritisk til Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Saken kan få store konsekvenser for forholdet mellom Tyrkia og Saudi-Arabia, som kniver om innflytelse i Midtøsten.

(©NTB)

