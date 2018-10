Erdogan: Tett overvåking av flyplass og konsulat etter Khashoggis forsvinning

Saudi-Arabias konsulat og Istanbuls flyplasser har blitt holdt under oppsikt etter at journalist Jamal Khashoggi forsvant, sier president Recep Tayyip Erdogan.

Tyrkiske myndigheter har fulgt nøye med, på utkikk etter spor, fortalte Erdogan til journalister i Ankara søndag.

Erdogan kaller Khashoggi «en journalist og en venn» og sier han personlig har fulgt med på saken og vil kunngjøre resultater av etterforskningen på et senere tidspunkt.

– Jeg følger saken, og vi skal informere omverdenen om etterforskningens utfall, sa Erdogan.

Erdogan sa han håper Khashoggi blir funnet i god behold.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier forsvinningen er under etterforskning.

– Vi håper vi ikke blir stilt overfor en situasjon vi ikke ønsker, sa Erdogan, i det som fremsto som en henvisning til at anonyme tyrkiske kilder mener Khashoggi ble drept i konsulatet. En venn av Khashoggi hevder å ha blitt fortalt av kilder at Khashoggi ble drept og kuttet i småbiter på konsulatet.

Saudiarabiske tjenestemenn har kalt anklagene «grunnløse».

Khashoggi dro til konsulatet i Istanbul tirsdag for å hente noen ekteskapsdokumenter. Hans tyrkiske forlovede ventet utenfor. Hun sier han aldri kom ut igjen.

Khashoggi flyttet til USA i fjor fordi han var redd fo

r å bli pågrepet i hjemlandet. I USA har han skrevet for blant annet Washington Post. Han er kjent for å være kritisk til Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Saken kan få store konsekvenser for forholdet mellom Tyrkia og Saudi-Arabia, som kniver om innflytelse i Midtøsten.

En sikkerhetsvakt passer på innkjøringen til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Fakta: Fakta om Jamal Khashoggi

* 59 år gammel saudiarabisk journalist, kommentator og regimekritiker. * Forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober. * Har tidligere vært rådgiver for den saudiarabiske regjeringen. * Som skribent har han vært svært kritisk både i arabisk og vestlig presse mot kronprins Mohammed bin Salmans politikk. * I september 2017 flyktet Khashoggi fra hjemlandet, ifølge ham selv i frykt for å bli pågrepet, i likhet med mange andre dissidenter. * Khashoggi har siden bodd i eksil i USA og har blant annet har skrevet for The Washington Post. Han beskriver hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser. * Tyrkiske myndigheter mener han aldri forlot konsulatet. * Anonyme tyrkiske tjenestemenn sier til flere internasjonale medier at myndighetene mener han ble drept inne i konsulatet. * Saudi-Arabia benekter anklagene. Kronprinsen har invitert tyrkisk politi til å ransake konsulatet og sier de ikke har noe å skjule. * Verken Tyrkia eller Saudi-Arabia har presentert noen beviser for påstandene.

Kilder: Saudi-Arabia drepte journalist på konsulatet i Istanbul

Tyrkia har konkludert med at journalisten Jamal Khashoggi ble drept i Istanbul av et «team» fra Saudi-Arabia, hevder kilder nær den tyrkiske etterforskningen.

Saudiarabiske myndigheter benekter beskyldningene, som gjengis av tyrkiske kilder i en rekke medier, og kaller dem grunnløse.

– Dersom meldingene om drapet på Jamal er sanne, er det en uhyrlig og uforståelig handling, sier Washington Post-redaktør Fred Hiatt i en uttalelse.

Tyrkiske myndigheter har etterforsket forsvinningen til den regimekritiske journalisten, som blant annet skrev for Washington Post. Han ble sist sett på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul tirsdag.

– Jamal var eller, vi håper er, en engasjert og modig journalist. Han skriver ut ifra kjærligheten til sitt land og en dyp tro på frihet og menneskeverdet, sier Hiatt, som er redaktør for ledersidene i avisa.

To ikke navngitte kilder tilknyttet etterforskningen sier til Washington Post at tyrkerne har konkludert med at Khashoggi ble drept på konsulatet.

– Saudi-Arabia sendte et team på 15 medlemmer spesifikt for å begå drapet. Drapet var planlagt, sier en av kildene.

Makabre detaljer

En tyrkisk tjenestemann som ønsker å forbli anonym, opplyser det samme til nyhetsbyrået AP og tilføyer at Khashoggis lik ble fraktet ut av konsulatet. Politiet tror teamet forlot Istanbul samme dag, ifølge AFPs tyrkiske regjeringskilde.

En av Khashoggis nære venner, som nyhetsbyrået DPA har snakket med, sier at tyrkisk politi har sagt til vedkommende at journalisten ble drept på konsulatet.

– Nyhetene dere ser er sanne. Politiet har fortalt oss at han ble drept på konsulatet. De kuttet ham opp i små biter, sier vennen til DPA.

Khashoggi var bekymret

Tyrkisk politi har bekreftet at rundt 15 saudiarabere, deriblant tjenestemenn, ankom Istanbul i to fly tirsdag, og at de var på konsulatet samtidig som Khashoggi.

Khashoggi har markert seg som kritisk til hjemlandets mektige kronprins Mohammed bin Salman og hans krigføring i Jemen. Siden i fjor har Khashoggi bodd i eksil i USA av frykt for å bli pågrepet i Saudi-Arabia.

Regimekritikeren dro til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul tirsdag for å hente noen dokumenter i forbindelse med en ekteskapslisens. Ifølge Khashoggis forlovede, tyrkiske Hatice Cengiz, var 59-åringen bekymret for at han ikke skulle få forlate konsulatet, skriver Washington Post.

Han ga telefonen sin til Cengiz og ba henne ringe et medlem av Tyrkias regjeringsparti dersom han ikke kom ut. Cengiz ringte politiet noen timer senere.

Benekter involvering

Khashoggi-saken kan få store konsekvenser for relasjonene mellom Tyrkia og Saudi-Arabia, som kniver om innflytelse i Midtøsten.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan er ventet å komme med en uttalelse om saken søndag. Saudi-Arabia nekter for at de har kjennskap til Khashoggis forsvinning, melder det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået SPA.

– En ansatt i konsulatet i Istanbul beskriver anklagene som grunnløse. Den ansatte tviler på at anklagene kommer fra tyrkiske myndigheter eller at de stammer fra Tyrkias etterforskning, heter det i meldingen søndag.

SPAs kilde hevder at en saudiarabisk sikkerhetsdelegasjon ankom Istanbul lørdag for å hjelpe med Khashoggi-etterforskningen. (©NTB)

