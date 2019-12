Erdogan truer med å stenge sentral flybase

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer med å stenge Incirlik-flybasen sør i landet. Basen er strategisk svært viktig for NATO.

Det skriver det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu. Basen er viktig fordi USA skal ha om lag 50 atomvåpen liggende lagret der.

Erdogan sier at også basen Kurecik kan stenges. Årsaken ser ut til å være at Kongressen i USA torsdag vedtok en resolusjon som formelt anerkjenner at det fant sted folkemord mot opptil 1,5 millioner armenere fra 1915 til 1917.

Erdogan omtaler søndag resolusjonen som «fullstendig politisk», og legger til:

– Det er veldig viktig for begge sider at USA ikke tar uopprettelige steg i vår relasjon.

Tyrkia erkjenner at rundt 400.000 armenere mistet livet under første verdenskrig. Men regjeringen i Ankara hevder at dette var som følge av sult, sykdom og strid, og ikke som et resultat av systematisk forfølgelse og overgrep fra Det osmanske rikets side.

