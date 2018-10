Erdogan: Vil fortelle «alt» om Khashoggis død

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han vil legge fram «den fulle og hele sannhet» om drapet på Jamal Khashoggi og har varslet en kunngjøring tirsdag.

Anonyme tyrkiske tjenestemenn har tidligere sagt at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble torturert og deretter drept og partert etter å ha gått inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Saudi-Arabia nektet først i tre uker for at Khashoggi døde inne på konsulatet før de i helgen snudde og innrømmet at han faktisk døde der. Men de hevder han døde som følge av en slåsskamp som utartet seg og avviser at han ble utsatt for et planlagt drap.

