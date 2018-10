Erdogan vil stille Khashoggi-mistenkte for retten i Istanbul

Recep Tayyip Erdogan ber Saudi-Arabias konge tillate at 18 menn som er mistenkt for å være involvert i drapet på Jamal Khashoggi, stilles for retten i Tyrkia.

– Våre beviser bekrefter at Khashoggi ble brutalt drept, og denne brutaliteten tærer på menneskehetens samvittighet, sier den tyrkiske presidenten.

Videre henviste han til at Wien-konvensjonen om diplomatisk immunitet ikke kan brukes som et «skjold» i drapssaker.

– Selv om dette drapet skjedde inne i et konsulat som teknisk sett er saudiarabisk jord, må vi ikke glemme at dette skjedde innenfor Tyrkias grenser, sier Erdogan.

– Vi ber saudiarabiske myndigheter om å oppgi navnene på alle som var involvert i planleggingen av dette drapet, uansett rang, fra topp til bunn. Vi har 18 mistenkte på listen, og vi ber Saudi-Arabias konge om å åpne for at de kan stilles for retten i Tyrkia, sier den tyrkiske presidenten.

