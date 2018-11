Erik Solheim får ingen sluttavtale av FN

Erik Solheim ble angivelig bedt om å trekke seg, men får ingen etterlønn eller andre goder når han fratrer sin toppstilling i FN torsdag.

Det får Nettavisen opplyst fra FNs generalsekretærs kontor.

- Det er ingen bestemmelser for noen sluttavtale. Det er vanlig prosedyre. Som internasjonale tjenestemenn, har vi ikke krav på sluttavtaler om vi trekker oss, skriver talsperson for FNs generalsekretær, Stephane Dujarric, i en e-post til Nettavisen.

Solheim kunngjorde tidligere i uken han at trekker seg som leder for FNs miljøprogram (UNEP) etter massiv kritikk av hans omfattende reisevirksomhet.

- Bedt om å trekke seg

The Guardian erfarer at Solheim ble bedt om å trekke seg av FNs generalsekretær António Guterres. Solheim selv hevder overfor NRK at han og FNs generalsekretær kom til en enighet om avgangen.

Flere nasjoner, deriblant Nederland, Danmark og Sverige, har vært kritisk til Solheims reisevirksomhet og har som følge av dette holdt tilbake flere titalls millioner dollar i bidrag til finansiering av UNEP, skriver samme avis. Mangel på finansiering skal ha sendt UNEP ut i en økonomisk krise.

Solheims reisevirksomhet som FNs miljøsjef ble avdekket i en foreløpig rapport fra FNs revisjonsprogram i høst, som både Aftenposten og The Guardian fikk tilgang til. Solheim fikk krass kritikk i den foreløpige revisjonsrapporten, som blant annet avdekket at han hadde brukt 4,1 millioner kroner på reisevirksomhet i løpet av de 22 første månedene i toppjobben.

Den avtroppende FN-toppen har tatt noe selvkritikk og har tilbakebetalt en sum tilsvarende 50.000 kroner. Den endelige revisjonsrapporten ble ferdigstilt lørdag.

- Jeg er blitt enig med generalsekretæren om at det er lettere for organisasjonen å håndtere denne rapporten hvis jeg fratrer, så det er bakgrunnen, uttalte Solheim til NRK tidligere denne uken.

Tjente 1,6 mill. i FN

Solheim nøt godt av svært gode lønnsbetingelser som miljøsjef og undergeneralsekretær i FN. Nettavisen har tidligere skrevet at undergeneralsekretærer i FN lønnes med en bruttoinntekt på 194.329 dollar i året (tall fra og med 1. januar 2018).

Dette tilsvarer snaut 1,6 millioner kroner før skatt. Undergeneralsekretæren har en nettolønn på 143.757 dollar, hvilket utgjør 1,17 millioner kroner. Undergeneralsekretærene i FN betaler en form for intern skatt til FN-organisasjonen.

Solheim får ros for jobben

Solheim får skryt fra flere hold for sin innsats som FNs miljøsjef. FNs generalsekretær skriver i en uttalelse at han er «takknemlig for Solheims tjeneste og anerkjenner at han har vært en ledende stemme i å trekke verdens oppmerksomhet mot kritiske miljøutfordringer».

Solheim får også lovord fra flere på Twitter.

«Lykke til med ditt neste oppdrag. Vit dette, at du er én av de mikroskopiske få som moder jord alltid vil smile til. Ha det, sir,» skriver en miljøforkjemper.

«Du var og er en ekte forkjemper av miljøet. Ønsker deg lykke til med dine fremtidige bestrebelser. Hilsen et mer bevisst og mer plastfritt India,» skriver en annen.

