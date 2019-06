Erkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame

Erkebiskop i Paris, Michel Aupetit, (nr to fra venstre), holdt den første gudstjenesten i Notre-Dame siden brannen. Foto: Karine Perret, Pool via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Brannskadde Notre-Dame holdt messe for første gang siden flammene herjet for nøyaktig to måneder siden.

Paris' erkebiskop Michel Aupetit var iført hvit kappe og hjelm da han lørdag holdt gudstjeneste for bare 30 personer – halvparten av dem prester og andre kirkeansatte. De måtte også bære vernehjelm på grunn av risikoen for at biter av den ødelagte kirken faller ned. Messen fant sted i et sidekapell øst i katedralen som er vurdert som trygt, og ble kringkastet direkte på den katolske TV-kanalen KTO. Sikkerhetshensyn Menigheten besto av Notre-Dame-biskop Patrick Chauvet og andre geistlige, i tillegg til frivillige, folk som jobber med gjenoppbyggingen og en håndfull vanlige kirkegjengere. Det lave antallet skyldes sikkerhetshensyn. Bispedømmet har sagt at de så snart det er trygt, vil opprette et midlertidig bønnerom som skal være åpent for folk flest, i nærheten av hovedinngangen. Frankrikes president Emmanuel Macron har satt et ambisiøst mål om å gjenreise katedralen innen fem år. Store deler av kirken ble berget gjennom iherdig innsats fra brannmannskaper, men det ikoniske spiret falt, og taket ble sterkt brannskadd. Pengeløfter Opptil 150 mennesker har siden det blant annet jobbet med å fjerne vrakrester og stabilisere konstruksjonen. Noen av Frankrikes rikeste og mektigste familier og selskaper lovet i timene og dagene etter brannen å bidra med til sammen over 8 milliarder kroner til gjenoppbyggingen. Så langt har under 10 prosent av pengene kommet inn, mesteparten fra vanlige folk som har bidratt med små summer, ifølge kulturdepartementet. (©NTB)