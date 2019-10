Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan

Statsminister Erna Solberg (H) ankom lørdag Amman i Jordan, hvor hun blant annet skal møte sin jordanske motpart i samtaler om ekstremisme og radikalisering.

Solberg treffer Jordans statsminister Omar Razzaz på søndag, opplyser Statsministerens kontor til NTB sent lørdag kveld.

Møtet vil omhandle et felles prosjekt mellom Norge og Jordan som går ut på håndtering av ekstremisme og radikalisering.

– Vi har i en årrekke samarbeidet med Jordan om å bygge internasjonale nettverk mot ekstremisme og om å øke kunnskapen om temaet. Vi jobber blant annet for å finne de riktige mekanismene for å forhindre at unge mennesker blir fascinert av ekstrem ideologi, sier Solberg til TV 2.

I forrige uke iverksatte Tyrkia en militæroffensiv mot de kurdiskstyrte områdene i Nord-Syria. Solberg er bekymret for at dette kan føre til at ekstremistgruppa IS igjen styrker seg.

– USA har trukket seg ut av området. Og dersom kurderne, som har stått for den største bekjempelsen på bakken av IS, blir svekket, så betyr det at grupper som IS kan få større makt og større mulighet til å bygge opp igjen nettverk, sier hun.

Under oppholdet i Jordan vil Solberg også treffe en flyktningfamilie, opplyser kommunikasjonsrådgiver Tor Aagaard Borgersen. Hun skal i tillegg besøke en skole der Norges Fotballforbund har et prosjekt som går ut på at jenter skal kunne spille fotball.

Solberg reiser fra Jordan mandag morgen.

