Estland innstiller NATO-oppdrag etter at spansk jagerfly fyrte av missil

Estlands forsvarsminister har beordret stans i NATOs oppdrag i landets luftrom etter at et missil ved et uhell ble skutt ut fra et spansk jagerfly.

Missilet ble skutt fra det spanske flyet tirsdag over den sørlige delen av Estland. Missilet har ennå ikke blitt funnet, og kan ha havnet i et avsidesliggende naturreservat i Jogeva-regionen. Det kan også ha utløst sin egen innebygde selvdestruksjonsmekanisme og eksplodert i lufta, uttalte den estiske forsvarsministeren Juri Luik torsdag.

Det spanske flyet, av typen Eurofighter Typhoon, fraktet missiler av typen AMRAAM med opptil 10 kilo eksplosiver.

Luiks ordre om stans i øvelsen er gjeldende i påvente av at en gransking av hendelsen har blitt gjennomført.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg diskuterte onsdag saken med Estlands statsminister Jüri Ratas. Stoltenberg beklaget hendelsen og forsikret at NATO skal gjøre det som trengs for å følge opp granskingen av episoden.

Statsråden forsikrer at Estland har fortsatt tillit til NATO-oppdraget, som ble innledet i 2004 da Estland, Latvia og Litauen ble medlemmer av forsvarsalliansen.

(©NTB)

Mest sett siste uken