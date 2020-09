Estland krever ny undersøkelse av Estonia-vraket

Estlands statsminister krever ny undersøkelser av Estonia-vraket, etter funn av en ukjent flenge i skroget på ulykkesferja som sank i Østersjøen i 1994.

Den 4 meter lange flengen i skroget på Estonia ble oppdaget under arbeidet med en ny dokumentarserie om forliset, som kostet 852 mennesker livet, deriblant seks norske.

501 av de omkomne kom fra Sverige, 285 fra Estland. De øvrige ofrene kom fra 14 andre land.

Statsministrene i Estland, Sverige og Finland kom mandag med en felles uttalelse der de understreker at de har full tillit til konklusjonene i havarikommisjonens sluttrapport fra 1997. Den slår fast at en feil førte til at baugporten ble revet av og at fergen derfor raskt ble fylt med vann og sank.

Estlands statsminister Jüri Ratas krever nå likevel at vraket må undersøkes på nytt.

– En ny teknisk undersøkelse av omstendighetene rundt Estonia må gjennomføres. Etter vår mening må den tekniske undersøkelsen inkludere observasjoner under vann, og vi har informert Finland og Sverige om saken, sa Ratas ifølge Aftonbladet under en pressekonferanse mandag.

Estland, Sverige, Finland, Latvia, Danmark, Russland og Storbritannia ble i 1995 enige om å frede vraket som gravplass, noe som innebærer forbud mot dykking på stedet. Produsentene av den nye dokumentarserien valgte å trosse dette forbudet.

