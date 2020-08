Et Eiffeltårn med vrakgods ryddet vekk fra havna i Beirut

Franske og libanesiske soldater har ryddet 8.000 tonn forvridd stål og betong fra havneområdet i Beirut. Det tilsvarer Eiffeltårnets masse.

Innsatsen fokuseres nå på å rydde de delene av havna som er hardest rammet av eksplosjonen som drepte over 180 personer, skadet tusenvis og førte til enorme ødeleggelser 4. august.

Massene er ryddet på fire dager, opplyser en fransk offiser som har ansvaret for å koordinere oppryddingen. Det franske helikopterhangarskipet Tonnerre, som også kan frakte store mengder utstyr, ankom Beirut tidligere i måneden med et titall lastebiler og tungt maskineri for å fjerne vrakgods.

Oberst Yusef Haidar i den libanesiske hæren sier havna, som vanligvis tar unna 90 prosent av eksporten til landet, nå er oppe i nær halvparten av sin normale kapasitet.

– Forrige uke var det rundt 30 prosent, sier han.

