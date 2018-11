Et titalls små barn var vitner da tre menn ble hengt i Iran

- En grusom straffemetode både mot den det gjelder og resten av samfunnet, blant annet barn, sier norskiransk aktivist. Vi advarer mot sterk video.

Tre menn ble henrettet ved henging i full offentlighet i den iranske byen Shiraz tidlig onsdag. Iranske medier opplyser at det var flere små barn til stede under henrettelsen, melder Iran Human Rights.

Den islamske republikkens nyhetsbyrå, IRNA, skriver at et titalls barn mellom tre og ti år var til stede med foreldrene sine, ifølge organisasjonen. IRNA har publisert både bilder og video av forberedelsene til den offentlige henrettelsen.

- Offentlige henrettelser har ofte ført til internasjonal kritikk, spesielt har det vært referert til at henrettelsene skjer mens barn ser på. Som svar på kritikken, har Iranske myndigheter tidligere benektet at henrettelsene skjer foran barn. Men dette, og alle andre offentlige henrettelser, viser det motsatte, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

Menneskerettighetseksperter fra FN har tidligere uttalt at offentlige henrettelser har en «umenneskelig» effekt på både ofrene og vitner.

- Offentlige henrettelser skal ikke tolereres av verdenssamfunnet i 2018. Dette er en grusom straffemetode både mot den det gjelder og resten av samfunnet, blant annet barn. Vi forventer at Norge fordømmer disse henrettelsene og sender et klart signal til iranske myndigheter om at dette ikke er akseptabelt, sier Amiry-Moghaddam.

- Prøver å spre frykt i samfunnet

Det iranske regimet har henrettet 15 personer i løpet av de siste åtte dagene, opplyser Iran Human Rights. Organisasjonen oppfordrer FN og EU om å legge diplomatisk press på Iran, i et forsøk på å avverge en varslet henrettelsesbølge.

- Vi er også bekymret for at antall henrettelser skal øke i ukene fremover, fordi det var ett år siden de landsomfattende protestene startet i Iran, og det forventes at det blir nye protester etter ettårsmarkeringen, sier Amiry-Moghaddam.

Han henviser til de regimekritiske protestene som pågikk i mange dager i desember i fjor. Protestene ble møtt med voldsom brutalitet, og flere hundre demonstranter ble pågrepet.

- Iranske myndigheter prøver å spre frykt i samfunnet, og dødsstraff er deres sterkeste våpen for å gjøre så. Manglende reaksjoner fra verdenssamfunnet nå, sender feil signal til iranske myndigheter, legger han til.

De tre mennene som ble henrettet onsdag, var dømt til døden for å ha begått væpnet ran. Én av dem var også dømt for å ha drept en politimann.

Dødsstraff for mindreårige

Iran praktiserer også dødsstraff for handlinger som er begått av mindreårige.

I oktober ble en kvinne henrettet for å ha drept sin ektemann. Kvinnen var bare 17 år gammel da drapet ble begått, og var derfor å regne som mindreårig. FNs barnekonvensjon, som Iran har ratifisert, forbyr dødsstraff for mindreårige.

Norge er prinsipielt motstander av all bruk av dødsstraff, og tar jevnlig opp menneskerettighetsspørsmål med Iran.

- Gjennomføringen av dødsstraff for mindreårige er i strid med de internasjonale forpliktelser Iran selv er tilsluttet, uttalte statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen, til Nettavisen i oktober, kort tid etter at kvinnen ble henrettet.

- Denne saken ble tatt opp i et møte mellom europeiske ambassadører og lederskapet i det iranske parlamentet 1. oktober, der Norges ambassadør til Iran deltok. Norge vil fortsette å ta opp denne type saker med iranske myndigheter, sa Halvorsen.

Mest sett siste uken