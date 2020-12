Etiopia bekrefter å ha skutt mot FN-ansatte

FN-ansatte som forsøkte å ta seg inn i den krigsherjede Tigray-regionen i Etiopia, har blitt skutt på og pågrepet av etiopiske styrker, ifølge myndighetene.

FN-representantene forsøkte å kjøre gjennom veisperringer tross advarsler om å stoppe, hevder en talsperson for etiopiske myndigheter.

– Noen av de FN-ansatte ble pågrepet og det ble skutt mot andre, sier Redwan Hussein.

FN har så langt ikke kommentert den etiopiske uttalelsen.

– De ødela to veisperringer for å kjøre inn i områder der de ikke skal være, og som de fikk beskjed om å ikke dra til. De skulle til å ødelegge en tredje veisperring, legger han til.

Hendelsen skjedde mens frustrasjonen vokser over at Tigray-regionen fortsatt er avskåret, til tross for at det er over én uke siden FN og Etiopia ble enige om at bistandsarbeidere skal få tilgang.

