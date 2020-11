Etiopia fortsetter angrepene mot opprørere i Tigray

Etiopia fortsetter flyangrepene mot opprørsmål i Tigray-regionen, og det er ingen tegn til snarlige fredssamtaler.

Ifølge generalmajor Mohammed Tssema gjennomførte etiopiske fly nye «presisjonsangrep» mot Tigrays frigjøringsfront (TPLF).

Dette bekreftes av myndighetene i Tigray, som opplyser at det ble gjennomført over ti flyangrep mot området mandag.

Tssema avviser opprørenes påstand om at de søndag skjøt ned et etiopisk kampfly over Tigray.

Det er ikke kjent hvor mange som er drept i kampene som brøt ut i forrige uke, angivelig utløst av at opprørere angrep en militærbase i Tigray.

Etiopias statsminister, fredsprisvinner Abiy Ahmed, forsøker nå å dempe omverdenens frykt for at konflikten skal utvikle seg til en borgerkrig som også kan destabilisere nabolandene.

– Bekymringen for at Etiopia skal falle ned i kaos, er ubegrunnede, sa han mandag. Han lovet samtidig at jobben i Tigray snart er gjort.

Abiy har foreløpig ikke vist tegn til å ville forhandle med den regionale regjeringen i Tigray, som hans egen regjering anser for å være ulovlig.

TPLF dominerte i flere tiår den etiopiske regjeringskoalisjonen og føler seg nå marginalisert av Abiys politiske reformer. Konflikten tilspisset seg da de trosset sentralmyndighetene og holdt valg i september.

FN og hjelpeorganisasjoner frykter at konflikten utvikler seg til en humanitær katastrofe som vil ramme 9 millioner mennesker.

(©NTB)