Etiopia vil løslate regjeringsmotstandere

Etiopia varsler at over 60 fanger skal løslates, deriblant regjeringskritikere og aktivister som har sittet fengslet anklaget for å ha planlagt et kupp.

En talsmann for riksadvokatens kontor opplyste tirsdag at sakene mot i alt 63 personer er henlagt, og at alle kommer til å bli løslatt fra varetekt senere i uken. – Den etiopiske regjeringen håper å gjøre landets politiske og demokratiske rom større ved å løslate disse personene, sier talsmannen Zinabu Tunu. Blant dem som settes fri, er medlemmer av Den nasjonale Amhara-bevegelsen (NAMA), en etnonasjonalistisk opposisjonsgruppe som anklages for å ha iverksatt et angrep som regjeringen har beskrevet som «et regionalt kuppforsøk». Vold og arrestasjoner Hundrevis av mennesker ble pågrepet i kjølvannet av volden som brøt ut nord i landet i fjor sommer. Minst fem høytstående tjenestemenn ble drept, og konflikten økte presset på regjeringen, som sliter med å dempe spenninger mellom landets ulike folkegrupper. Etiopias statsminister Abiy Ahmed er blitt hyllet for å løsne på kontrollen i det tidligere autoritære landet etter at han kom til makten. Samtidig som han tillot mer mediemangfold og ytringsfrihet, økte imidlertid antall protester mot regjeringen. Flere steder endte demonstrasjonene med sammenstøt og pågripelser. Valg i august Abiy, som i høst ble tildelt Nobels fredspris, er blitt anklaget for å ha brukt volden som et påskudd til å fengsle kritikere. Etiopia skal etter planen holde valg på ny nasjonalforsamling i august, og Abiy håper å sikre seg en ny periode for å kunne fortsette reformprosessen. (©NTB)