Etiopisk offensiv mot Tigray i gang

Den etiopiske regjeringshæren innledet lørdag en lenge varslet offensiv mot Tigray med artilleri og flyangrep mot hovedstaden Mekele.

Granatene regnet over byen med en halv million innbyggere, der Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) har sitt hovedsete.

De etiopiske regjeringsstyrkene har omringet byen, og den etiopiske regjeringen med fredsprisvinner Abiy Ahmed i spissen ga hæren ordre om å angripe allerede torsdag.

– Etiopiske militære har begynt å skyte med tungt artilleri mot sentrum av Mekele, sier de lokale myndighetene lørdag, og humanitære organisasjoner som har ansatte i byen, melder om det samme. Også Tigray TV melder om skyting.

Etiopias regjering har varslet de sivile i byen at det ikke vil vises nåde om de ikke kommer seg unna TPLF-lederne i tide, og statsminister Ahmed har avvist dialog med TPLF.

Stridsvogner



All kommunikasjon med Tigray-regionen og dens 6 millioner innbyggere har siden 4. november stort sett vært avbrutt, og det er vanskelig å få bekreftet påstander fra de krigende partene i konflikten.

Offensiven og trusselen mot sivilbefolkningen har fått alarmen til å gå i det internasjonale samfunnet. Allerede har over 43.000 flyktninger søkt tilflukt over grensa i Sudan.

Den etiopiske regjeringen har forsikret om at de skal unngå å skade sivile i angrepet, som ledes an med stridsvogner.

Generalmajor Hassan Ibrahim i den etiopiske hæren lover å erobre byen.

– Det er mulig at noen av de ettersøkte personene vil dra til familien i naboområder og gjemme seg der noen dager. Men etter erobringen av Mekele, vil våre væpnede styrker få i oppgave å jakte på og gripe disse kriminelle en etter en, uansett hvor de oppholder seg, sier han til det etiopiske nyhetsbyrået.

Flere kriser



Abiy kunngjorde militæroffensiven i begynnelsen av måneden etter et TPLF-angrep på en militærbase. Hundrevis skal ha blitt drept så langt, og kampene står i fare for å destabilisere Etiopia.

Siden forsyningslinjene til Tigray er kuttet, er folk i området i ferd med å gå tomme for mat og andre nødvendigheter. FN har bedt om umiddelbar og uhindret tilgang for få fram nødhjelp til provinsen.

Flere kriser vokser samtidig. I Sudan har myndighetene store problemer med å ta hånd om titusener av flyktninger og etablere leirer for dem. Ifølge en humanitær organisasjon er sykehusene i Tigray i ferd med å gå tom for medisiner. Samtidig har kamper i nærheten av flyktningleirer der eritreiske flyktninger oppholder seg nord i Etiopia ført til at også denne gruppen har havnet i ildlinjen.

Pengenød



FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi besøkte lørdag flyktningleiren Umm Rakouba i Sudan, som rommer rundt 10.000. Han sier 150 millioner dollar er nødvendig gjennom det kommende halvåret for at Sudan skal kunne takle flyktningstrømmen.

Flyktninger i Sudan forteller også at etiopiske styrker nær grensen hindrer folk i å forlate landet. De siste dagene har antallet som har klart å ta seg over sunket kraftig. Etiopiske myndigheter har ikke kommentert situasjonen.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed har så langt nektet å forhandle med TPLF og ser heller ut til å ville knuse dem militært. En delegasjon fra AU klarte fredag ikke å rokke ham.

Tre tidligere afrikanske presidenter, Ellen Johnson-Sirleaf fra Liberia, Joaquim Chissano fra Mosambik og Kgalema Motlanthe fra Sør-Afrika troppet opp i Addis Abeba, men måtte gjøre vendereis med uforrettet sak.

(©NTB)

