Ett år etter Trumps største triumf, fikk republikanerne svi

- Bastardløsningen fungerer ikke, konstaterer USA-ekspert.

NEW YORK (Nettavisen): Demokratene stakk av med en rekke valgseirer natt til onsdag, norsk tid, nøyaktig ett år etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA.

Partiet vant tøffe borgermesterløp i Charlotte i Nord-Carolina og i St. Petersburg i Florida, mens Ralph Northam ble stemt fram som guvernør i Virginia og Phil Murphy i New Jersey.

I New York var det aldri spennende, men det er verdt å merke seg at Bill de Blasio er den første demokraten på 30 år som klarte å vinne gjenvalg som borgermester i USAs største by.

I Maine stemte innbyggerne inn en utvidelse av Medicaid-delen av Obamacare. Andrea Jenkins ble den første svarte transkvinnen i et offentlig verv da hun vant et sete i byrådet i Minneapolis. Og på toppen av alt dette, fikk republikanerne et par boomeranger rett i panna:

Danica Roem (33) ble den første åpne transpersonen innvalgt i Representantenes hus i Virginia gjennom å beseire Bob Marshall, som fremmet en lov som begrenset hvilke toaletter transpersoner i delstaten kan bruke.



Republikaneren John Carman, som etter kvinnemarsjen i Washington i januar la ut en post på Facebook hvor han spurte om marsjen ville være «ferdig tidsnok til at deltakerne kunne lage middag», ble slått av en av deltakerne i denne marsjen, Ashley Bennett, som nå tar hans plass i Atlantic County i South Jersey County.

Det som skremmer republikanerne mest dagen derpå, er nok nederlaget til Ed Gillespie for Ralph Northam i Virginia. Både Jan Arild Snoen, som er kommentator i Minerva og spaltist i Aftenposten, og Svein Melby, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, trekker fram dette som et sentralt punkt.

- Ikke bare tapte Gillespie med en større margin enn målingene spådde, og republikanerne var lenger unna seier enn de pleier i denne staten. De gjorde også sitt dårligste valg til delstatsforsamlingen siden 1997, og var tett ved å tape sitt klare flertall der. Hovedgrunnen var at demokratene klarte å mobilisere bedre enn i tidligere valg, og det selv om deres guvernørkandidat ikke var spesielt inspirerende. Det tyder på at det her har vært et betydelig element av å gå til urnene for å sende en klar melding til, eller retter sagt mot Trump, sier Jan Arild Snoen til Nettavisen.

RALPH NORTHAM feirer seieren i guvernørvalget i Virginia.

ED GILLESPIE tapte guvernørvalget i Virginia.

Ed Gillespie worked hard but did not embrace me or what I stand for. Don’t forget, Republicans won 4 out of 4 House seats, and with the economy doing record numbers, we will continue to win, even bigger than before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. november 2017

Ed Gillespie var en slags sukkerfri versjon av Donald Trump og forsøkte å vinne velgere med anti-immigrasjonspolitikk og verbale angrep på NFL-spillere som går ned i knestående under nasjonalsangen i protest mot rasisme i det amerikanske politivesenet.

- Hadde han vunnet på denne måten kunne det anvist en formel for hvordan republikanske politikere skulle opptre ved neste kongressvalg i svingstatene. Det kunne også gitt håp om å holde partiet sammen. Nå får partiet et problem, kanskje må man enten gå for ekte Trump-poltikere eller for tradisjonelle GOP-ere. Bastard-varianten funker ikke, sier Svein Melby til Nettavisen.

SVEIN MELBY er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Melby er enig i at valgresultatene kan tolkes som en mobilisering mot Trump, men advarer demokratene mot å juble for høyt. Han tror ikke Ralph Northam sitter på en seiersoppskrift som kan brukes nasjonalt.

- De vinner valget i Virginia med en politiker som ikke lenger passer slik partiet har utviklet seg, og jeg tviler på at en slik moderat gammeldags politiker vinner nominasjonen for 2020.

Melby mener også at man bør være forsiktig med å konkludere med at disse resultatene betyr at Trump vil tape i 2020.

JAN ARILD SNOEN er kommentator i Minerva og spaltist i Aftenposten.

- Mye av støtten til Trump er knyttet til ham direkte, og tilhengerne hans er svært lojale og kommer til å møte frem valgdagen. Dessuten langt frem til 2020. Og mye sier meg at vi kommer til å få en ganske sterk og kjent uavhengig kandidat i 2020, særlig hvis demokratene går for en Elizabeth Warren-type politiker. Og i et tre-hesters race kan Trump bli gjenvalgt selv med under 40 prosent av stemmene.

Tirsdagens lokalvalg lover imidlertid godt for mellomvalgene neste år.

- De har nå en ganske god sjanse til å gjenerobre flertallet i Representantenes Hus. Trump har hatt problemer med å få saker igjennom i Kongressen selv med republikanske flertall. Taper han det, kan det bli frustrerende to år fra neste høst, konstaterer Jan Arild Snoen.

