Ett Instagram-innlegg fra Kylie Jenner er verdt én million dollar

Kylie Jenners bilder på Instagram er verdt én million dollar, viser et nytt analyseprogram.

Kylie Jenner (20) tjener én million dollar på innlegg som er eksplisitt merket som sponset. Ikke nok med det, ifølge analyseprogrammet D’Marie Analytics er også hvert eneste bilde den nybakte moren legger ut, verdt det samme beløpet, skriver Daily Mail.

Det vil si at når Jenner legger ut et innlegg på Insta-kontoen hennes, vil verdiene av det hun legger ut være verdt en million dollar. For tiden ferierer Jenner ved øygruppa Turks- og Caicosøyene med kjæresten Travis Scott og deres nyfødte datter Stormi.

Les også: Amalie Snøløs: Frøken all in!

HØY VERDI: Dette innlegget fra Kylie Jenner skal ifølge analyseprogrammet D’Marie Analytics være verdt én million dollar.

20-åringen har postet mange bilder fra ferien, noe som vil føre til at flere av hennes 108 millioner følgere vil få øynene opp for feriestedet. Det er gratis reklame for Turks- og Caicosøyenes turistforening, verdt én million kroner per bilde, ifølge analyseprogrammet.

Jenner og Scott oppholder seg på en av de mest luksuriøse og eksklusive resortene ved øyparadiset.

Her kan du se bilder fra Jenners ferie.

morning in paradise Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Mai 2, 2018 kl. 7:43 PDT

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Mai 3, 2018 kl. 8:36 PDT

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Mai 2, 2018 kl. 10:01 PDT

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Mai 4, 2018 kl. 10:46 PDT

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Mai 1, 2018 kl. 8:10 PDT

birthday behavior Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Mai 1, 2018 kl. 8:02 PDT

Mest sett siste uken