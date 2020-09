Ett koronadødsfall registrert i Sverige siste døgn

I Sverige er det registrert ett nytt koronarelatert dødsfall siden mandag. Så langt i pandemien har 5.838 personer mistet livet i landet.

Oppdaterte tall fra Folkhälsomyndigheten viser at totalt 85.707 har fått påvist koronasmitte i Sverige. Det er 149 flere enn for et døgn siden.

I Danmark er det registrert 243 smittetilfeller det siste døgnet, ifølge tall fra Statens Serum Institut. Så langt under pandemien er 18.356 smittet og 628 døde i Danmark. Det er ikke registrert nye dødsfall de siste 24 timene.

