Ettåring fikk bot på t-banen

En bestemor i Danmark ble bedt om å velge hvem av barnebarna som skulle få boten. Så skulle barnet skrive under på en fullmakt.

Kaya har ikke enda fylt to år, men hun har allerede begått sitt første lovbrudd, melder BT.dk. Hun fikk nylig bot for å ikke ha billett da hun reiste med mormoren på t-banen i Danmark.

De var på tur sammen med storesøsteren Elly på fire og Kayas tvillingbror Villum. Mormoren trodde alle barna reiste gratis med en voksen på t-banen og hadde ikke egen billett til alle. Da kontrolløren ville se billettene fikk hun vite at det ikke var tilfellet.

Kayas mor har omtalt hendelsen på Instagram.

- Jeg hørte en gang at barn av pedagoger var de største bråkmakerne og at barn av jurister var de største lovbryterne. Det skulle også kun ta Kaya 21 måneder før hun ble registret i et register over lovbrytere.

For siden mormor, 71 år gamle Irene Dahl, hadde billett kunne ikke kontrolløren skrive ut boten til henne. Mormoren ble bedt om å velge hvem av barnebarna som skulle få bor for hennes overtredelse.

- Jeg ville ikke gi den til fireåringen fordi hun forsto hva som skjedde, så da måtte jeg finne ut av hvem av tvillingene som skulle få den. Da valgte jeg bare en av dem, og det ble Kaya, sier hun til avisen.

Da Dahl kom hjem og skulle klage på boten fant hun også ut at da måtte hun ha en underskrevet fullmakt - av ettåringen.

Avisen har snakket med kommunikasjonsmedarbeider Beannie Kauling Sloth i danske Metro Service. Hun forteller at det skal være en misforståelse at personer under 18 må skrive fullmakt, men at det stemmer at boten må skrives ut til en av de uten billett - om de så er små barn.

