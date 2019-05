Etterforskere: 24-åring har tilstått angrep i Lyon

Den 24 år gamle mannen som ble pågrepet etter at en bombe gikk av i Lyon forrige uke, har oppgitt at han selv laget og plantet bomben, opplyser etterforskere.

14 personer ble såret da bomben gikk av utenfor et bakeri i Lyon sentrum forrige fredag. De fleste fikk lettere skader.

Mandag ble en 24 år gammel mann fra Algerie pågrepet, og fredag opplyste påtalemyndigheten at han har tilstått ugjerningen. Han har også sagt at han støtter IS og selv har sverget troskap til gruppen, opplyser Remy Heitz fra påtalemyndigheten.

Mannen kom til Frankrike på turistvisum i 2017, men han er blitt værende etter at visumet utløp.

Mannens foreldre og en bror ble også pågrepet og tatt inn til avhør mandag, men de ble løslatt torsdag ettersom det ikke finnes bevis for at de var innblandet i angrepet.

