Etterlyser forbud mot salg av sugerør og Q-tips av plast i Norge

Allerede neste år kan det bli forbudt med salg av plastprodukter som sugerør og Q-tips i Storbritannia. Norge bør følge etter, mener SV, Arbeiderpartiet og Naturvernforbundet.

Den britiske regjeringen vurderer å forby salg av plastprodukter som sugerør, rørepinner og bomullspinner (Q-tips). Forbudet vil bli drøftet i en høring senere i år, melder Sky News. Tiltaket er et ledd i Storbritannias 25-årsplan om å kvitte seg med unødvendige plastprodukter og forsøplende engangsplast.

- I dag har vi fremmet ambisiøse planer om ytterligere å redusere plastforsøpling fra sugerør, rørepinner og bomullspinner, sa Storbritannias statsminister Theresa May i forkant av Samveldets møte for regjeringssjefer (CHOGM) i London denne uken.

Forbudet kan tre i kraft allerede neste år, skriver The Guardian. Plasten som i dag finnes i både sugerør og Q-tips, kan i prinsippet erstattes av materialer som blant annet papp.

Vil forby sugerør og Q-tips av plast

Naturvernforbundet mener det bør forbys salg av plastsugerør, plastrørepinner og plast-Q-tips i Norge.

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg

- Absolutt. Det er ikke noe vits å drøye dette eller tenke at man trenger noen store utredninger. Det er absolutt noe som burde bli forbudt i Norge. Derfor er det så synd at regjeringen gikk imot å forby unødvendige plastartikler og forsøplende engangsplast, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, til Nettavisen.

- Da avfallsmeldingen ble behandlet tidligere i år, var det et forslag om å forby forsøplende og unødvendig engangsplast innen 2022. Da stilte nesten en samtlige opposisjon seg bak, men så hindret regjeringen og KrF at det gikk igjennom. Da hadde de sjansen til å si at vi skal lede an her, sier Lundberg.

Får støtte fra Ap og SV

Stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust (Ap) og Lars Haltbrekken (SV), som begge sitter i energi- og miljøkomiteen, mener salg av plastprodukter som sugerør og Q-tips bør forbys dersom det finnes andre fullgode alternativer.

- Ja, det bør fases ut slik at det ikke lenger kan selges. Der finnes det andre like gode alternativer. Plast bør forbeholdes der det ikke er andre alternativer. På stadig flere områder finnes det fullgode alternativer til plast, sier Aukrust til Nettavisen.

- Ap mener at det må tas ut plast der det ikke er nødvendig. Det gjelder mange produkter. Når det gjelder Q-tips, finnes det mange alternativer. Dette har vi foreslått, men blitt nedstemt, legger han til.

- Norge bør innføre forbud mot en del unødvendig engangsplast, og det bør vi gjøre innen 2022. Det er det FNs miljøprogram ha foreslått som tidsfrist. Q-tips er en enkel plastartikkel vi finner mest av på norske strender. Dette telles opp på den årlige strandoppryddingen, sier Haltbrekken til Nettavisen.

- Her finnes det gode alternativer. Du kan lage denne pinnen av papp istedenfor plast. Så det bør være ganske enkelt å forby, sier Haltbrekken.

- Norge har et stort ansvar

Ingen av dem synes regjeringen gjør nok for å hindre tilførsel av ny plast ut i naturen.

- Jeg synes regjeringen ikke evner til å ta egne initiativer. De peker mot internasjonalt arbeid, men Norge kan også gjøre ting på egenhånd. Jeg tror Norge vil følge etter andre land som Storbritannia og Frankrike etter hvert, men Norge bør lede an. Det gjør vi dessverre ikke i dag. Norge har et stort ansvar fordi plast er et stort problem i havene, og Norge er en stor havsnasjon, sier Aukrust.

Stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust (Ap)

- Vi opplever at regjeringen er enig i at dette er et stort problem, men at de ikke vil ta initiativ, sier Aukrust.

- Regjeringen gjør overhode ikke nok, sier Haltbrekken.

- Det er veldig mye god jul og godt nyttår i plastarbeidet til regjeringen. Det er mye gode intensjoner, men ingen tidsfrister eller aktiv handling. Selv om man skal lage en utredning som viser hvordan man kan fase ut visse engangsplastprodukter, er det først når man trekker en tidsfrist at det blir fart på dette, sier Haltbrekken.

- Vil trolig bli tatt godt imot

Både Aukrust og Haltbrekken tror forbrukerne vil være mottakelige for tiltak som innebærer forbud av salg av plastprodukter som Q-tips og sugerør.

- Absolutt. Det tror jeg de vil være. Det er snakk om mange produkter hvor det er fullgode alternativer. Vi ser at det norske folket er opptatt av dette. Det mobiliseres fler og fler når det gjelder strandrydding. Det må gjøres enklere for forbrukerne enn det er i dag. Jeg opplever at det er veldig stort engasjement for dette i Norge, sier Aukrust.

- Ja. Det tror jeg. Jeg tror veldig mange har blitt rystet over de enorme mengdene plastforsøpling som vi ser. Jeg ryddet en liten strand utenfor Karmøy på mandag. Da var det 60-70 kilo med plastavfall. Denne stranden må ryddes hvert år, sier Haltbrekken.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ryddet søppel på en strand utenfor Karmøy denne uken.

Ti på topp

Naturvernforbundet gjennomførte en undersøkelse i forbindelse med strandrydding i Telemark, Østfold og Troms i 2017. Undersøkelsen avdekket de ti plastproduktene som det var mest av på strendene.

1. Plastkorker

2. Drikkeflasker og bokser

3. Q-tips

4. Ballonger

5. Snackemballasje

6. Gjennomsiktige småposer

7. Engangsbestikk og sugerør

8. Annen matemballasje

9. Handleposer

10. Plastkopper

Vil inngå samarbeid med bransjen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har foreløpig ingen planer om å forby salg av plastsugerør eller plast-Q-tips med det første.

- Jeg har i første omgang mer tro på å inngå et forpliktende samarbeid med relevante bransjer der vi setter oss et forpliktende mål og jobber systematisk for å bli kvitt den unødvendige plasten. Jeg skal allerede i morgen (fredag 20. april red.anm.) ha et møte med bransjen om nettopp dette for å komme i gang med arbeidet. Det skjer allerede mye, Kiwi lanserte blant annet papirposer som alternativ til plastposer denne uken, sier Elvestuen i en uttalelse til Nettavisen.

- Bransjen har i tillegg pålagt seg selv en egen poseavgift som skal gå inn i et miljøfond, som skal benyttes til miljøformål i handelen. Gjennom samarbeid mellom myndigheter og bransje tror jeg vi kan få til veldig mye, veldig raskt. Så må vi heller vurdere ytterligere reguleringer hvis vi ser at det ikke gir de resultatene vi ønsker.

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen.

Videre sier Elvestuen at når det gjelder et generelt forbud mot engangsartikler av plast, er han er helt enig i at vi skal bli kvitt den unødvendige plasten.

- Men engangsartikler er veldig mye, alt fra plastposer, til kondomer og engangshansker til bruk i sykehus. Det siste er det neppe noen som vil forby. Det betyr at det å utforme et forbud er vanskelig, vil ta tid, og risikerer å ende opp som en regulering med svært mange unntak. Men som sagt, dersom samarbeid med bransjen ikke gir gode nok resultater, så vil jeg også vurdere sterkere reguleringer, sier han.

Elvestuen sier han ikke utelukker et eventuelt forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter.

- Jeg vurderer forbud der det er det beste virkemiddelet. For eksempel kan forbud være egnet mot mikroplast i kroppspleieprodukter, hvis prosessen med forbud mot dette i EU ikke fører frem. Det er det flere EU-land som er på gang med.

Den britiske regjeringen vurderer å innføre forbud mot salg av plastsugerør. I Storbritannia kastes det 8,5 milliarder sugerør hvert år, ifølge Sky News.

- Kan bli mer plast enn fisk i havet

Det er anslått at det finnes 150 millioner tonn med plastavfall i verdenshavene, skriver The Guardian. Rundt 100.000 sjøpattedyr og en million sjøfugler dør hvert år som følge av plastforsøpling i havene, ifølge statistikk fra Ocean Crusaders.

- Konsekvensene av denne forsøplingen er at vi forsøpler vårt felles matfat. Det er en forsøpling som fører til sjøfugldød og fiskedød. Hvis vi ikke får bukt med problemet, kommer det til å være mer plast enn fisk i havet om noen tiår, sier Haltbrekken.

- Fisk spiser både mikroplast og makroplast. Jeg har selv opplevd å se torsk som hadde fått i seg en hel ølboks. Magen fylles av dritt istedenfor mat. De får en falsk metthetsfølelse og det forårsaker at de ikke får muligheten til å ta opp næring, og lider dermed en sakte død, sier Haltbrekken.

