Etterlyst narkotikabaron Fransisco Tejon pågrepet i Spania

Spansk politi har pågrepet en av landets mest ettersøkte narkotikasmuglere etter at han nylig dukket opp i en musikkvideo.

Francisco Tejon, som er leder for smuglerorganisasjonen «Los Castanas» sammen med sin bror Antonio, ble pågrepet i byen La Linea de la Concepcion på grensen til Gibraltar.

Ifølge spansk politi driver organisasjonen hovedsakelig med hasjsmugling over Gibraltarstredet.

Politiet ble oppmerksom på Tejon da han var å se i en musikkvideo til reggaeton-artisten Clase-A. Musikkvideoen viser Tejon som smilende stiger ut av en luksusbil og inntar et hus fulgt av bikinikledde kvinner rundt et svømmebasseng, før han trer inn i et rom hvor en kvinne venter på ham. Videoen skapte store diskusjoner da den ble publisert på sosiale medier, noe som førte til at artisten senere fjernet videoen fra sin Youtube-kanal.

Smuglervirksomhet forekommer i økende grad i den sørlige delen av Spania, som er et område preget av stor arbeidsledighet. Rundt 40 prosent av all narkotika som blir smuglet inn i landet, kommer inn via byen La Linea de la Concepcion, ifølge landets innenriksminister.

Totalt finnes det ifølge spansk politiet rundt 30 smuglerorganisasjoner med mer en 3.000 medlemmer som opererer i regionen.

