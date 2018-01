Etterlyste 50 menn til «frokost med pappa»-dag på skolen - rundt 600 dukket opp

Støttet de elevene som ikke hadde med seg pappa til frokosten.

Da barneskolen Billy Earl Dade Middle School i Dallas skulle arrangere frokostdag med alle guttenes fedre før jul, var det flere voksne som bekymret seg for at flere elever ville være nødt til å stille uten pappa til frokostbordet.

Skolen har nesten 900 elever, og rundt 90 prosent av elevene kommer fra familier med lav inntekt, skriver Washington Post.

Rundt 150 gutter, i alderen 11 til 13 år, hadde meldt seg på frokosten.

Kristina Chäadé Dove‏ er leder i selskapet «Big Thought», som jobber for å viske ut skillet mellom barn som kommer fra rike og ressurssterke familier og de som kommer fra fattigere kår.

Dove var med på å arrangere frokosten, og la ut en etterlysning etter menn som kunne tenke seg å stille - til tross for at de selv ikke hadde barn på skolen.

«Vi skal arrangere «frokost med fedre», men faktum er at mange av barna ikke har en far som kommre til å stille. Men det er ingenting som er så fint som å ha en mannlig rollemodell til stede,» skrev Dove i begynnelsen av desember.

Etterlysningen må ha nådd ut til mange, for på selve frokostdagen var det nesten 600 menn som dukkket opp.

Stephanie Drenka, som jobber sammen med Dove i «Big Thought», har skrevet et blogginnlegg der hun forteller om dagen:

«Jeg kommer aldri til å glemme de unge elevene som var omgitt av støttende menn fra lokalsamfunnet. Det var så mange frivillige der, flere ganger så jeg unge elever med fire-fem mentorer rundt seg. Overraskelsen i blikket på elevene da de gikk gjennom samlingen av «fedre» var fantastisk,» skriver Drenka.

Politibetjent Jason Rodriguez ved politiet i Dallas var tilstede på frokosten, og beskriver det som en svært sterk opplevelse.

Words cannot describe the impact mentoring youth can have on both you and your mentee. Powerful to see a community of fellow men and fathers come together to wrap their arms around or young men. Thank you for having me out. pic.twitter.com/2fTicFpzws