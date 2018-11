Etterspill etter Trump-pressekonferanse

Beskyldningene hagler etter at Det hvite hus i natt hevdet at en CNN-reporter hadde "lagt hånd" på en praktikant i Det hvite hus.

WASHINGTON (Nettavisen): Pressekonferansen i Det hvite hus i går vakte oppsikt over hele verden. Særlig ble det oppstyr da CNN-reporter Jim Acosta forsøkte å spørre Trump om hvorfor han kalte flyktningenekaravanen på vei mot USA som en "invasjon".

Etter litt fram og tilbake sier Trump at reporteren er "en forferdelig person."

Og i natt la pressesekretær Sarah Sanders ut en tweet der hun beskylder reporteren for å ha "lagt hendene sine" på en ung kvinnelig praktikant.

President Trump believes in a free press and expects and welcomes tough questions of him and his Administration. We will, however, never tolerate a reporter placing his hands on a young woman just trying to do her job as a White House intern... — Sarah Sanders (@PressSec) 8. november 2018

"President Trump tror på den frie presse, og venter og ønsker velkommen tøffe spørsmål til seg selv og administrasjonen. Vi vil imidlertid aldri tolerere at en reporter legger hånd på en ung kvinne som bare prøver å gjøre jobben sin som praktikant i Det hvite hus", heter det.

CNN-reporteren er nå fratatt akkrediteringen til Det hvite hus, noe som har fått flere av mediehusene til å reagere kraftig.

Mange hevder at Acosta ikke gjorde noe som helst, annet enn å holde fast i mikrofonen da praktikanten forsøkte å ta den fra ham. Andre mener Acosta burde gitt fra seg mikrofonen med en gang, og at han aktivt forsøkte å ta vekk hånden hennes.

I tweeten under kan du se to videoer og bedømme selv:

Here is a close up of the event, in real time, where you can see what really happens and not just what the White House is trying to highlight. 2/ pic.twitter.com/PRLBxkoCHI — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 8. november 2018

Den første videoen er klippet og redigert av Det hvite hus. Den andre er originalen, slik der ser ut på CNN.

Noen pressefolk mener at episoden beskriver Trumps elendige humør på den første pressekonferansen etter valget. Andre beskylder presidenten for despoti.

Blant annet skriver en av veteranene blant pressefolkene, Peter Baker fra New York Times, at han aldri hadde sett noe liknende siden han begynte å dekke Det hvite hus i 1996.

- Andre presidenter fyktet ikke tøffe spørsmål, skriver han.

Trump @PressSec confirms that White House has suspended the hard pass of a reporter because it doesn't like the way he does his job. This is something I've never seen since I started covering the White House in 1996. Other presidents did not fear tough questioning. — Peter Baker (@peterbakernyt) 8. november 2018

Enkelte har også oppfordret til boikott av presidenten og Det hvite hus, og hevdet at hele pressekorpset burde reist seg og marjert ut.

