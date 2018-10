EU avlyser ekstratoppmøtet i november

EU-toppene konkluderer med at det ikke er grunnlag for å innkalle til noe ekstraordinært toppmøte om brexit i november.

EU hadde egentlig planlagt å holde et ekstraordinært toppmøte helgen 17. og 18. november for å ferdigstille og formalisere en skilsmisseavtale med Storbritannia.

Men betingelsen for dette var «avgjørende framskritt» i forhandlingene innen det ordinære EU-toppmøtet, som startet i Brussel onsdag kveld.

Nå har stats- og regjeringssjefene diskutert saken. Konklusjonen er at de står klar til å innkalle til et ekstraordinært toppmøte «hvis og når» EUs forhandlingsleder Michel Barnier melder ifra om at avgjørende framskritt er oppnådd.

Men per nå ser stats- og regjeringssjefene ikke grunnlag for å gå videre med det planlagte brexittoppmøtet i november, opplyses det.

(©NTB)

Mest sett siste uken