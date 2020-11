EU avventer videre testing av Pfizer-vaksine

Det europeiske legemiddelbyrået EMA har ikke mottatt kliniske testdata fra Pfizer og BioNTech, og tester vaksinen videre tross mandagens nyheter.

EU holder seg dermed til prognosen om at en vaksine kan være godkjent tilgjengelig i begynnelsen av neste år. EMA tester fortsatt flere ulike vaksiner løpende.

EMA gjorde ikke noe for å helle kaldt vann på nyheten om at Pfizer og BioNTechs vaksinekandidat er 90 prosent effektiv for å hindre covid-19-infeksjoner. Byrået har imidlertid ikke mottatt resultater fra nye kliniske prøver, bare laboratoriestudier.

