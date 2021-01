EU avviser at unionen er en flaskehals i treg vaksinekampanje

EU er klare til å hjelpe produsentene av koronavaksiner med å øke produksjonen, og avviser at unionen er en flaskehals som gjør at Europa vaksinerer tregere.

EU er under hardt press etter at land som Storbritannia og Israel vaksinerer i et langt raskere tempo enn de europeiske landene som får doser gjennom unionen.

Toppsjefen i Biontech, det tyske selskapet som produserer vaksine sammen med Pfizer, har anklaget EU-systemet for å være tregt.

– Flaskehalsen er i øyeblikket ikke knyttet til bestillinger, men mangelen på produksjonskapasitet verden rundt, sier helsekommisjoner Stella Kyriakides i EU.

Hun understreker at EU har stilt 100 millioner euro til rådighet til Biontech for å bygge ut produksjonskapasiteten. Og at EU er klar til å bidra med enda mer.

– Situasjonen vil bli bedre steg for steg, sier hun.

