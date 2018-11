EU-kommisjonen tar initiativ til en formell prosedyre mot Italia for brudd på budsjettreglene. Konsekvensen kan bli både bøter og andre straffereaksjoner.

EU-kommisjonen har konkludert med at Italias forslag til statsbudsjett for 2019 utgjør et «spesielt alvorlig» brudd på budsjettreglene i eurosonen, opplyser EUs finanskommissær Pierre Moscovici.

En formell prosedyre mot Italia for brudd på budsjettreglene er derfor berettiget, fastholder han.

Denne konklusjonen er ifølge ham en direkte konsekvens av at den italienske regjeringen har nektet å justere budsjettforslaget, trass i klar ordre fra Brussel.

Moscovici sier han har mistet tellingen på antall møter mellom ham selv og Italias finansminister Giovanni Tria de siste ukene. Men italienerne har ikke klart å gi svar på EUs spørsmål, mener finanskommissæren.

Det er nå opp til medlemslandene å formelt starte budsjettprosedyren mot Italia. De har to uker på seg til å diskutere saken.

Budsjettprosedyren kan i siste instans ende med bøter og andre straffereaksjoner mot Italia for brudd på budsjettreglene.

EU-kommisjonens hovedbekymring er at den italienske regjeringen legger opp til et så stort underskudd at Italia ikke vil klare å betale ned på sin svulmende statsgjeld de nærmeste to årene.

Statsgjelden er i dag på mer enn det dobbelte av nivået som er tillatt i EU.

Mest sett siste uken