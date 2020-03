EU begrenser eksport av medisinsk utstyr

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kritiserer medlemsland for å stenge grensene. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

EU har innført restriksjoner på eksport av ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr for å sikre at egne behov kan dekkes under korona-pandemien.

– Det innebærer at slike medisinske varer bare kan eksporteres til land utenfor EU dersom det foreligger en eksplisitt tillatelse fra EU-regjeringene, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen søndag. Hun advarte samtidig medlemslandene mot å innføre rigid kontroll ved grensen da dette kan true forsyningskjeder og øke risikoen for varemangel. Flere EU-land har stengt sine grenser, senest Tyskland, som fra mandag av nekter alle som kommer fra Frankrike, Østerrike og Sveits adgang i et forsøk på å hindre spredning av koronaviruset. (©NTB)

