EU ber Hviterussland løslate flere hundre opposisjonelle umiddelbart

EUs utenrikssjef ber Hviterussland om straks å løslate hundrevis av mennesker som er pågrepet under protestene mot president Aleksandr Lukasjenko.

– EU forventer at hviterussiske myndigheter sikrer en umiddelbar løslatelse av alle de som er blitt pågrepet av politiske grunner både før og etter det forfalskede presidentvalget 9. august, sier utenrikssjef Josep Borrell mandag.

Samme dag krevde Tysklands utenriksminister Heiko Maas klarhet i hva som har skjedd med den hviterussiske opposisjonslederen Maria Kolesnikova, som skal ha blitt bortført av ukjente personer i Minsk søndag.

Han ber også om at alle politiske fanger i Hviterussland løslates.

– De stadige pågripelsene og volden, ikke minst mot medlemmer av samordningsrådet, er helt uakseptabelt, sier Maas til avisen Bild.

Opposisjonens samordningsråd har oppgitt at Kolesnikova ble bortført på gaten sammen med to andre nære medarbeidere.

Forsvinningen skjer etter at det søndag var en ny masseprotest der rundt 100.000 mennesker krevde at president Aleksandr Lukasjenko går av. I alt 633 personer ble pågrepet under protesten, ifølge myndighetene.

Borrell varsler at EU kommer til å iverksette sanksjoner mot personer som er «ansvarlig for vold, undertrykkelse og forfalskning av valgresultatene».

– Det er klart at de statlige myndighetene i Hviterussland fortsetter å krenke eller å tillate krenkelser av sine borgere på en stadig mer lovløs måte, og at de på brutalt vis bryter både egne lover og internasjonale forpliktelser, sier Borrell.

