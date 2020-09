EU bistår fredsprosessen i Libya

Lederen for Libyas FN-anerkjente GNA-regjering, Fayez al-Sarraj diskuterte tirsdag mulige løsninger på konflikten i et møte med EUs utenrikssjef Josep Borrell i Tripoli. Foto: Kontoret for Tyrkias president via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)