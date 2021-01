EU-byrå anbefaler tre uker mellom Pfizers vaksinedoser

EUs legemiddelbyrå EMA anbefaler at de to vaksinedosene fra Pfizer/Biontech settes med tre ukers mellomrom, ikke minst tre ukers mellomrom.

Storbritannia, som var først ute med å godkjenne vaksinen, har til nå anbefalt et intervall på opp til tolv uker mellom dosene.

Men avgjørelsen har vært omstridt, og den britiske legeforeningen har bedt om at det ikke går mer enn seks uker mellom dosene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har på sin side anbefalt et intervall på fire uker for at den skal være mest mulig effektiv. WHO mener dessuten at intervallet kun bør økes til seks uker under helt spesielle omstendigheter.

Norske myndigheter har i likhet med EMA anbefalt minst tre uker mellom vaksinedosene, og oppdaterer nå produktinformasjonen slik at anbefalingen blir tre uker, opplyser Statens legemiddelverk til NTB.

(©NTB)

